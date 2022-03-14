Минздрав ДНР уточнил данные о пострадавших в результате ракетного обстрела Донецка

По последним данным в результате ракетного обстрела Донецка в понедельник погибли 20 человек. Еще 35 были ранены, сообщил глава Минздрава ДНР Александр Оприщенко.

По его данным, все люди, которые получили ранения, госпитализированы. Трое находятся в состоянии легкой степени тяжести, остальные — в тяжелом состоянии. Двоих из них спасти не удалось, добавил он в эфире телеканала «Россия 24».

По данным Минобороны РФ, сегодня около 11:30 по московскому времени с территории, подконтрольной ВСУ, украинские военные нанесли удар тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка.

Обстрел произошел с северо-западного направления, из района населенного пункта Красноармейск, который контролируют ВСУ. «Снаряжение боевой части тактической ракеты „Точка-У“ кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей», — подчеркнули в Минобороны.