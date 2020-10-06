Минздрав Армении сообщил о 19 погибших мирных жителях Карабаха

С момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 19 мирных жителей и еще 80 ранены. Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«19 человек погибли, есть 80 раненых», — передает ТАСС слова Торосян.

Во вторник представитель Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении 200 азербайджанских военных. Но в Баку это отрицают.

Ранее Министерство обороны Армении опубликовало кадры обстрела Степанакерта. На видео слышны выстрелы и видны разрушенные дома.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором в Нагорном Карабахе может установится мир. По его словам, это станет возможно лишь после ухода Турции с Южного Кавказа. Глава государства считает, что турецкая сторона поддерживает завезенных с Ближнего Востока террористов, которые воюют на стороне Азербайджана.

Эскалация конфликта произошла 27 сентября. Тогда Азербайджан заявил, что начинает контрнаступательную операцию в ответ на действия воздушных сил Армении, передает «Газета.ru».