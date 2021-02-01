Минздрав Армении одобрил применение вакцины «Спутник V»

В ведомстве отметили, решение приняли без проведения дополнительных исследований на территории страны. Минздрав Армении взял за основу данные третьей фазы клинических испытаний, которые прошли в России.

По данным на 1 февраля всего в Армении выявили 167 088 случаев заражения коронавирусом, из которых 62 за последние сутки. Вылечились 157 800 пациентов. Количество смертельных исходов составило 3084 случая. Лечение в настоящее время проходят 5435 пациентов.

«Спутник V» — это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее используют при массовой вакцинации в России. Разрешение на использование препарата дали власти Белоруссии, Аргентины, Сербии, Алжира, Палестины, Венгрии, Парагвая, Ирана, Гвинеи, Туниса и других стран.