Минздрав Армении назвал число пострадавших при землетрясении

Минздрав Армении сообщил, что после землетрясения в ряде районов республики за медицинской помощью обратились 25 человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. Госпитализирована была только беременная женщина. Всех остальных медики отпустили домой.

Об этом со ссылкой на ведомство сообщило издание Armenia today. Республиканское МЧС отметило, что 13 февраля в 15:29 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,7. Сила толчков в эпицентре, в восьми километрах к юго-востоку от Еревана, составила 6-7 баллов. Очаг находился на глубине 10 метров.

Отдельные здания и строения получили повреждения, пишет Sputnik Армения. Предыдущее землетрясение в республике было зафиксировано 5 февраля. В эпицентре его мощность составила 6-7 баллов. Толчки ощущались на территории Азербайджана и Грузии.