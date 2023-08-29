Мины сдетонировали на украинской-белорусской границе | 360°

Мир 29 августа 2023, 15:58 Мины сдетонировали на украинской-белорусской границе УНИАН: на границе Белоруссии и Украины взорвалось несколько мин РИА «Новости»

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Мины взорвались в одном месте на границе Белоруссии и Украины. Об этом сообщилоукраинское агентство УНИАН.

«На границе Украины и Беларуси произошел взрыв», — указали в материале.

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Он раздался на железнодорожном мосту. Там сдетонировали несколько противотанковых мин ТМ-62М. Пока информации о пострадавших нет, уточнил RT.

Данные о ЧП «Украинской правде» подтвердил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, а также источники в военной сфере. По информации издания, причиной случившегося стала молния.

Президент Владимир Зеленский еще 30 июня дал поручение усилить войска на белорусском направлении. Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщал 10 июля, что бойцы заняты укреплением позиций в Житомирской, Волынской, Ровненской областях. По его словам, там активно минировали подходы к ним. Об этом напомнил ТАСС.