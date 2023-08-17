Мир 17 августа 2023, 09:08 Мины DM-22 начнут устанавливать на Купянском направлении наемники из Германии Марочко: на Купянском направлении задействуют наемников для установки мин DM-22 Википедия

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Наемники из Германии появились на Купянском направлении для установки мин DM-22, сообщил в комментарии РИА «Новости» военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, на склады ВСУ в районе Купянска прибыла большая партия боеприпасов, в том числе и этих мин.

По предварительной информации, специалисты из Германии, которых будут привлекать к установке DM-22, имеют прямое отношение к бундесверу.

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«Но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием», — уточнил Марочко.

О поставках DM-22 ВСУ сообщали западные СМИ в 2022 году, напомнило агентство. Эти боеприпасы представляют собой противотанковые мины направленного действия.

Они способны поражать военную технику на расстоянии от пяти до 100 метров при помощи 128-миллиметровой кумулятивной гранаты с акустическим или инфракрасным взрывателем.