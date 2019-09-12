Минус три добровольческих батальона на Украине. Зеленский выполнит Минские соглашения?

Процесс передачи вооружений состоялся 11 сентября в Донбассе. Как говорится на сайте полиции, он прошел при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, СБУ, командования добровольческих подразделений.

Всего было передано около десяти тонн оружия и боеприпасов, отметил первый зампред Нацполиции Вячеслав Аброськин. При этом он поблагодарил добровольцев за службу и отметил, что сданное оружие будет использоваться для защиты Украины и «предоставления отпора вооруженной агрессии РФ».

Изъятые боеприпасы. Источник фото: YouTube

Если Зеленский хочет контролировать Украину, то ему следует полностью избавиться от этих батальонов. Об этом «360» сообщил политолог из Франции Ксавье Моро. «Только так президент сможет привлечь к ответу подозреваемых в причастности ко многим военным преступлений в Донбассе представителей прежней администрации: Порошенко, Парубия и других», — рассказал Моро.

Бойцов так называемых добровольческих батальонов много раз критиковали за похищения, разбои, вымогательства и расправы над мирным населением. В числе самых скандальных — батальон «Айдар». О «подвигах» этого формирования заявляли международные правозащитные организации, например, Amnesty International.

Изъятые боеприпасы. Источник фото: YouTube

Почему Зеленский начал с этих трех батальонов? Моро считает это символичным.

«Состоящий из чеченских эмигрантов батальон имени Шейха Мансура стал олицетворением исламистского вторжения в Донбассе, — рассказывает Моро. — ОУН-УПА это радикальные украинские националисты, а 8-й батальон связан с „Правым сектором“ Яроша. Все это символично — и полностью меняет нарратив происходящего в последние пять лет. Это способ признать само существование фашистских батальонов на Украине, на службе украинских властей».

Изъятые боеприпасы. Источник фото: YouTube

У Зеленского огромный уровень поддержки, до 75%, напоминает политолог. И сейчас он отрабатывает свои обещание, делает то, чего хотят от него люди, чтобы удержать рейтинг. Это особенно важно в преддверие региональных выборов.

«Вообще Зеленский приятно удивляет. В том числе меня. Я не ожидал от него такого. Ему, конечно, следует быть осторожнее сейчас», — рассуждает собеседник «360».

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Но справится ли он с более сильными политически и в военном плане батальонами, такими, как «Азов»? Это будет серьезным испытанием для президента, полагает Моро. Если он справится, то это будет означать выполнение важной части Минских соглашений.

«Заключенных он уже вернул. А самой важной частью соглашений является предоставление Донбассу автономного статуса. Но пока на Украине существуют националистические батальоны, сделать этого Зеленский не сможет. Поэтому для него самым важным будет именно ликвидация этих батальонов, чтобы начать выполнять Минские договоренности», — пояснил Моро. Сейчас для этого самое подходящее время, так как в ближайшем будущем состоится очередная встреча в Нормандском формате.

*запрещенная в России организация