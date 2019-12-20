Минтуризма рассказало об ожиданиях россиян от отдыха в Турции

По результатам исследования выяснилось, что россияне предпочитают Турцию из-за выгодных пакетных туров, безвизового режима и русскоговорящего персонала. Туристы из России также отмечают качественный сервис и культурные ценности. В свою очередь отдыхающие из Германии выбирают этот курорт из-за гостеприимства, качества обслуживания, низкой цены и быстрого перелета.

По информации «Русской планеты», греки едут в Турцию, чтобы сэкономить. Там они осматривают культурные места, занимаются яхтингом и ходят на шопинг. Так же проводят время на курорте и испанцы. Граждане Болгарии посещают Турцию из-за близкого расположения.

Британцев привлекают в Турции низкие цены, качественная инфраструктура и хорошая погода.