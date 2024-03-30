Мир 30 марта 2024, 15:50 Минтруд Таджикистана заявил об оттоке трудовых мигрантов из России Минтруд Таджикистана: из России после теракта начался отток мигрантов РИА «Новости»

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Замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири сообщила, что после теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, из России начался отток трудовых мигрантов. Ее заявление процитировал ТАСС.

По словам Нодири, им поступает много звонков, люди в панике, многие хотят уехать.

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«Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает в Таджикистан больше, чем уезжает», — добавила она.

При этом в министерстве полагают, что это временное явление. По данным ведомства, подавляющее большинство трудовых мигрантов из Таджикистана едут в Россию. В 2023 году из 652 тысяч мигрантов более 627 тысяч поехали работать в РФ.

Главарем боевиков, совершивших теракт в Подмосковье, оказался уроженец Таджикистана Шамсидин Фаридуни. Мать фигуранта уголовного дела заявила, что не понимает, почему он пошел на преступление.