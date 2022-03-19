Минтранс сообщил о последствиях ограничения воздушного пространства

Зарубежные авиакомпании несут колоссальные убытки из-за закрытия воздушного пространства России для гражданских судов недружественных стран, теряя до 37,5 миллиона долларов в неделю. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.

Ведомство отметило, что ограничения касаются как минимум перевозчиков из 19 стран, самолеты вынуждены облетать Россию и тратить гораздо больше топлива, а время полета неумолимо увеличивается.

«Как следствие, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей», — заявили в Минтрансе.

Министр транспорта Виталий Савельев подчеркнул, что Россия нисколько не заинтересована вводить ограничительные меры против кого-либо, но решение закрыть небо ряда иностранных государств для отечественных самолетов не оставило ведомству выбора, кроме как ввести зеркальные меры.

Ранее Министерство транспорта сообщило, что российские авиакомпании обеспечат потребности населения во внутренних перевозках.