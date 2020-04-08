Минтранс рассказал об условиях возвращения россиян из-за границы

Россияне, которые хотят вернуться в РФ, имеющие авиабилет иностранной компании должны будут заплатить от 200 до 400 евро. Граждан с билетами российских авиакомпаний вывезут бесплатно.

Об этом ведомство сообщило во вторник, 7 апреля на своем сайте. Отмечается, что на эти рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года. Они также обязательно должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг.

«График вывоза формируется с учетом введенных ограничений по количеству прибывающих в Россию, 500 человек в Москву и 200 человек в региональные аэропорты в сутки», — сказано в сообщении.

Информацию о вывозном рейсе будут сообщать главе региона, куда ожидается прилет за сутки до этого.

Застрявшие за рубежом российские граждане не теряют надежды вернуться на родину. Но они пожаловались на отсутствие точной информации и активизировавшихся мошенников, которые шлют им СМС странного содержания на личные номера телефонов.