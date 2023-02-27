27 февраля 2023, 11:19
Минтранс предрек резкое сокращение числа рейсов российских авиакомпаний в КНР
Минтранс предупредил о риске сокращения полетов из России в Китай на 60–70%
Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем могут упасть на 60–70%, если сравнивать с допандемийным уровнем. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо замглавы Минтранса Валентина Иванова, которое он направил президенту «Опоры России» Александру Калинину.
Одной из причин сокращения трафика могут стать проблемы с регистрацией российских самолетов и риск их ареста.
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Российские авиаперевозчики не получили гарантии, что китайская сторона не будет задерживать самолеты по требованию третьих стран из-за антироссийских санкций. Под запрет подпали и рейсы в КНР воздушных судов с двойной регистрацией.
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Замглавы Минтранса предрек, что пассажиропоток на этом направлении в 2023 году может снизиться до 0,9–1,2 миллиона человек.
В ведомстве напомнили, что сейчас полеты в Китай российские лайнеры совершают из Москвы, аэропортов Дальнего Востока и Сибири. Иванов акцентировал, что авиасообщение с Китаем поможет развитию бизнеса и туризма.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил Китаю реальными издержками за сближение с Россией.
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