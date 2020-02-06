Минтранс посчитал покидающих Китай россиян

«Всего 1765 пассажиров — граждан России, имеющих билеты с датой вылета с 6 по 29 февраля, ожидают вылета в Россию», — уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что россияне, которых эвакуировали в Тюмень из Уханя, чувствуют себя хорошо. В областном департаменте здравоохранения пояснили, что у вывезенных людей «никаких признаков заболевания нет».

Некоторые россияне в Китае отказались от эвакуации. Кто-то боится заразиться в дороге, а кто-то не видит ничего страшного в происходящем.