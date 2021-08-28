Минтранс Белоруссии рассказал о «растерянности» экспертов ICAO по ситуации с Ryanair

В белорусском Министерстве транспорта рассказали о растерянных от аргументов Минска представителях Международной организации гражданской авиации (ICAO). Эксперты приехали в столицу Белоруссии для подготовки доклада по майскому инциденту с Ryanair.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минтранс страны.

«Мы доказали, по нашему мнению, что мы абсолютно четко действовали согласно всем международным инструкциям. В конце я видел, что они были абсолютно растеряны, потому что настроение решенного вопроса, с которым они приехали, поменялось», — сообщили в ведомстве.

Также эксперты ICAO во время визита в Белоруссию отказались общаться с Романом Протасевичем, который был задержан после принудительной посадки самолета Ryanair.

Представители Международной организации гражданской авиации прибыли в Белоруссию в понедельник, 23 августа. Они поговорили с чиновниками из Министерства транспорта и коммуникаций. По данным белорусского ведомства, они также посещали авиационные организации и встречались с персоналом. По итогам визита эксперты внесут изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре.

Итоговый отчет расследования будет представлен к ноябрю.