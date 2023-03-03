Мир 03 марта 2023, 00:29 Минторг США заявил об аресте двух американцев за передачу авиатехнологий в Россию Минторг США: двух американцев арестовали за передачу авиационных технологий в Россию Pxhere

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Двух американцев арестовали в США за передачу авиационных технологий в Россию. Об этом сообщил помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод, указано в материале агентства Reuters.

«Сегодня в Канзас-Сити арестовали двух граждан США за передачу американских авиационных технологий России», — сказано в статье.

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Бывшего сотрудника посольства Великобритании в России Дэвида Смита приговорили к 13 годам и двум месяцам заключения за шпионаж в пользу России. Окончательный вердикт в середине февраля вынес Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли.

В январе окружной суд Стокгольма вынес приговор двум братьям за шпионаж в пользу России. Одного из братьев отправили в тюрьму на девять с лишним лет, а второй — получил пожизненный срок. Шведов иранского происхождения обвинили в передаче сверхсекретной информации службы безопасности и разведки — в общей сложности порядка 90 документов. Данные с компьютеров, флешек и банковских карт мужчин использовались правоохранителями страны в качестве доказательств их вины.