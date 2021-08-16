Минторг США заявил о намерении лишить Россию статуса рыночной экономики

Министерство торговли США заявило, что рассматривает вопрос о лишении России статуса рыночной экономики. Об этом написала «Газета.ru».

В министерстве указали, что в ходе расследования справедливой стоимости экспортируемого из России нитрата аммония американские компании предоставили доказательства, ставящие под сомнение статус России как страны с рыночной экономикой.

В тарифах 1930 года указаны шесть критериев, соблюдение которых позволяет признать рыночность экономики. В случае несоответствия одного из критериев Минторг США имеет право лишить страну статуса.

Статус страны с рыночной экономикой США присвоили России в 2002 году.