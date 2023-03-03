Мир 03 марта 2023, 01:30 Минторг США внес в черный список 37 компаний из России, Белоруссии и Китая Минторг США внес в черный список российского поставщика электроники DMT Electronics РИА «Новости»

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Минторг США ввел санкции в отношении 37 компаний из разных стран, включая Россию, Белоруссию и Китай. Под рестрикции также попал российских поставщик электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования DMT Electronics. Документ опубликовали на сайте ведомства.

Ограничения коснулись 28 организаций из Китая, четырех — Пакистана. В список попали три компании из Мьянмы, по одной — из России, Белоруссии и Тайваня.

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«В данном перечне содержатся юридические лица, в отношении которых есть разумные основания полагать, <…> что они вовлечены в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики США», — говорится в документе американского Минторга.

Накануне Госдеп США ввел санкции против шести юрлиц и 20 танкеров за транспортировку и продажу иранской нефти в обход ограничений. Это компании, базирующиеся во Вьетнаме, ОАЭ и Китае. Санкции также коснулись и непосредственно двух иранских компаний.

Ранее Еврокомиссия заявила, что почти половина экспортной продукции Евросоюза в Россию попала под запрет в рамках нового пакета санкций. Ограничения затрагивают экспорт на общую сумму почти 11,5 миллиарда евро.