Мир 11 ноября 2022, 07:47 Минторг США перестал считать российскую экономику рыночной Министерство торговли США признало экономику России нерыночной из-за влияния государства РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская экономика не является рыночной из-за усиления влияния фактора присутствия государства. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли США, написало агентство Reuters.

Это признание позволит американской стороне применять ограничения антидемпинговых поправок в законодательстве.

Реклама

«Необходимо скорректировать рынок, который претерпел искажения из-за вмешательства правительства России в собственную экономику», — заявили в американском Минторге.

Реклама

Кроме того, в ведомстве считают, что после вынесения постановления о российской экономике давление на американские компании снизится.

В прошлый раз Минторг США заявил о рыночном статусе отечественной экономике в октябре 2021 года.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия не сможет полностью отказаться от доллара. Дело в том, что отечественные экспортные товары в основном продаются на биржах, их мировые котировки выражены в американской валюте.