Минторг США перечислил попавшие под санкции компании

Под санкции Соединенных Штатов попали несколько российских компаний. Ограничительные меры также коснулись немецких организаций и одного предприятия из Швейцарии.

Санкционный список опубликовал американский Минторг. В него внесли компании, которые, по мнению США, уличены в «деятельности по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения».

Под ограничения попали «Фемтеко», ️«Интерлаб», «ЛабИнвест», ️ООО «АНАЛИТ», ️ООО «Интертех» и ️«Регионснаб». Ранее Минфин США указал еще три российских научно-исследовательских организации. Меры также коснулись ️Chimmed Group, ️Chimconnect GmbH, ️Chimconnect AG, ️Pharmkontract GmbH, ️Pharmcontract GC, ️Rau Farm и ️Riol-Chemie.

В МИД РФ назвали новые санкции США враждебным антироссийским выпадом. Российская сторона призвала Вашингтон «не играть с огнем» и пообещала ответить на предпринятые американцами меры, причем необязательно симметрично. Не исключено, что Москва введет персональные ограничения против чиновников, отвечающих «за нарушение прав человека в США, за притеснение демонстрантов».