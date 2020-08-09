Минсвязи Белоруссии не стало комментировать проблемы с интернетом в день выборов из-за выходного

В день выборов президента Белоруссии в республике начались проблемы с интернетом. Минсвязи не стало комментировать ситуацию, потому что 9 августа — выходной и официальной информации пока нет. В ведомстве пообещали прояснить вопрос в рабочий день.

«Сегодня выходной, поэтому каких-то официальных данных нет. Предлагаю вам прислать на электронную почту свой вопрос. И мы в рабочий день рассмотрим с заинтересованными лицами и дадим вам официальный ответ», — заявили РИА «Новости» в Минкомсвязи.

Интернет начал плохо работать в Белоруссии с 09:00. По данным корреспондента РИА «Новости», с утра не работает десктопная версия мессенджера Telegram, а ролики на YouTube загружаются с перебоями. О схожих проблемах сообщили жители Минска.

Заместитель гендиректора «Белтелекома» по техническим вопросам Вадим Шайбаков рассказал, что специалисты пока не могут понять природу проблем со связью.

9 августа в Белоруссии проходят выборы президента, которые республиканский ЦИК уже признал состоявшимися. Явка превысила 54%. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уже проголосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры, пишет «АиФ».