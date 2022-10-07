На Минском тракторном заводе рассказали про трактор для Путина | 360°

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На Минском тракторном заводе рассказали про трактор для Путина

РБК: Беларусь показала характеристики Путинского трактора

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Минский тракторный завод рассказал, каким будет трактор, который глава государства Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину на 70-летний юбилей. Об этом сообщил РБК в своем Telegram-канале.

Трактор для Путина еще только собирают — по специальному техническому заданию. Его изготавливают на основе флагманской модели BELARUS 1523.3, но ее еще затонируют и проведут полный тюнинг.

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Итого у трактора президента будет двигатель ММЗ мощностью 155 лошадиных сил, зеркала с электрорегулировками, климат-контроль, магнитола, панорамная кабина с тонированными стеклами, подрессоривание кабины (уменьшает вибрации на рабочем месте оператора), сиденье с пневмоподвеской, улучшенный щиток приборов и тормоза мокрого типа.

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Ранее президент Белоруссии рассказал, что подарил своему коллеге на день рождения «самый лучший трактор». Представители Таджикистана, в свою очередь, презентовали пирамиды из дынь и арбузов.

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