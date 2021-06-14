Минский суд отклонил жалобу Софьи Сапеги на задержание

Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу россиянки Софьи Сапеги на задержание. Заседание проходило без ее участия, сообщило РИА «Новости».

Сапега подала жалобу 13 июня. Перед этим суд в Минске также оставил без удовлетворения аналогичную жалобу на ее задержание, поданную адвокатами россиянки.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Сапегу не только не доставили в суд из СИЗО, но и не дали принять участие в заседании по видеосвязи, рассказал один из ее адвокатов Александр Филанович.

Софью Сапегу 23 мая задержали в Минске вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем при принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Сапега в ходе допроса призналась, что являлась редактором канала в Telegram, в котором публиковали личные данные белорусских силовиков.

Сапега на прошлой неделе прислала домой первые письма из СИЗО после задержания. В них она рассказала, какие события должны были произойти в ее жизни, если бы не задержание, а также попросила не винить Протасевича в случившемся.