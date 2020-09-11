Минский аэропорт пригласил российских авиаперевозчиков возобновить полеты

Национальный минский аэропорт ожидает возобновление полетов российских авиакомпаний. С июля аэропорт начал полноценно работать, авиалинии возобновили уже шесть стран, не хватает только России.

Генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко рассказал, что весной из-за пандемии количество полетов сильно снизилось, в основном этом были гуманитарные рейсы, передает БелТА.

По словам Хоронеко, аэропорт начал оживать в июле.

«Кроме авиакомпаний, которые работали здесь всегда („Белавиа“ и Air China), регулярные рейсы возобновили авиалинии из Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Германии. <…> Сейчас мы с нетерпением ждем российские авиакомпании „Аэрофлот“ и Utair, надеемся, что они возобновят регулярные рейсы уже с 1 октября», — сообщил генеральный директор.

Также Хоронеко пригласил еще 55 авиаперевозчиков. По его словам, в аэропорту соблюдают все меры безопасности — от защитных экранов до санитарной обработки поверхностей. А еще на аэровокзале открылась лаборатория, в которой любой желающий может сдать тест на коронавирус.