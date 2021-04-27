Минские соглашения в Госдепе сочли основой для урегулирования конфликта в Донбассе

В Госдепартаменте США заявили о поддержке минских соглашений. Американская сторона назвала их основой, которая поможет урегулировать конфликт на востоке Украины.

Позицию Соединенных Штатов привел в беседе с ТАСС представитель Госдепа. Ранее изменения в существующие договоренности предложил внести украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы продолжаем поддерживать минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования <…> конфликта на востоке Украины», — заметили в ведомстве.

В США полагают, что залогом успеха такой основы станет выполнение Россией всех взятых в соответствии с соглашениями обязательств. Москва, подчеркнули в Госдепартаменте, должна «добросовестно работать над прекращением конфликта».

«Россия должна отказаться от своей непримиримой позиции», — пояснил представитель Госдепа.

Планы Соединенных Штатов на сотрудничество с Европой по ситуации на украинской границе ранее озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, четкость позиции не устанут выражать госсекретарь Энтони Блинкен и другие официальные лица.