Мир 31 марта 2023, 12:52 Минские соглашения стали прикрытием для милитаризации Украины Лукашенко заявил, что Запад использовал Минские соглашения для милитаризации Украины U.S. Department of Defense

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Страны Запада не воспринимали Минские соглашения всерьез. Они использовали их, чтобы превратить Украину в «анти-Россию» и подготовить к вооруженному конфликту. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал об этом на оглашении послания Нацсобранию и народу, сообщило БелТА.

Киевский режим, по его словам, и в прошлом отказывался обсуждать мирное решение конфликта в Донбассе, а когда все-таки согласился, пошел на обман.

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Лукашенко заявил, что Запад использовал Минские соглашения для того, чтобы выиграть время на вооружение и подготовку украинской армии к противостоянию с Россией. В этом признались лидеры Франции и Германии.

«Это были не переговоры. Это было прикрытие, это был обман. Началась с того времени подготовка к полномасштабной войне с Россией», — сказал он.

Президент Белоруссии обвинил Запад в превращении Украины в «анти-Россию». Он сказал, что российское государство почувствовало это и потребовало гарантий своей безопасности. Александр Лукашенко обсудил этот вопрос с лидерами западных стран — они, как и прежде, не поддержали предложения России.

Политик также предупредил о риске начала третьей мировой войны и призвал уделить особое внимание охране суверенитета Белоруссии. Он заявил, что украинцы хотят мира и нужно возобновить переговоры.