31 марта 2023, 12:52
Минские соглашения стали прикрытием для милитаризации Украины
Лукашенко заявил, что Запад использовал Минские соглашения для милитаризации Украины
Страны Запада не воспринимали Минские соглашения всерьез. Они использовали их, чтобы превратить Украину в «анти-Россию» и подготовить к вооруженному конфликту. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал об этом на оглашении послания Нацсобранию и народу, сообщило БелТА.
Киевский режим, по его словам, и в прошлом отказывался обсуждать мирное решение конфликта в Донбассе, а когда все-таки согласился, пошел на обман.
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Лукашенко заявил, что Запад использовал Минские соглашения для того, чтобы выиграть время на вооружение и подготовку украинской армии к противостоянию с Россией. В этом признались лидеры Франции и Германии.
«Это были не переговоры. Это было прикрытие, это был обман. Началась с того времени подготовка к полномасштабной войне с Россией», — сказал он.
Президент Белоруссии обвинил Запад в превращении Украины в «анти-Россию». Он сказал, что российское государство почувствовало это и потребовало гарантий своей безопасности. Александр Лукашенко обсудил этот вопрос с лидерами западных стран — они, как и прежде, не поддержали предложения России.
Политик также предупредил о риске начала третьей мировой войны и призвал уделить особое внимание охране суверенитета Белоруссии. Он заявил, что украинцы хотят мира и нужно возобновить переговоры.
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