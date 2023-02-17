17 февраля 2023, 19:22
Минские соглашения сравнили «с камнем за пазухой» стран Запада
Постпред России в ООН Небензя назвал неудачей Совбеза провал Минского соглашения
Проваленные Минские соглашения стали главной неудачей Совета Безопасности ООН, чья задача — превентивной дипломатией обеспечивать поддержание мира. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, посвященного годовщине минских договоренностей.
Дипломат подчеркнул, что эта ситуация подорвала авторитет СБ ООН, который не справился с возложенными на него обязанностями.
Реклама
Небензя предостерег представителей стран Запада от традиционных обвинений в адрес России и попросил их сначала ответить на один вопрос: почему во время подписания Минских соглашений они знали, что цель документа — дать Украине время для подготовки для противостояния с Россией.
Реклама
«Как получилось так, что, повторяя каждый год в этом зале тезисы о поддержке минского процесса, подписывая с нами документы, вы держали камень за пазухой и прекрасно знали, что минский процесс для вас — всего лишь дымовая завеса для перевооружения киевского режима?» — обратился к участникам заседания постоянный представитель России в ООН.
Дипломат добавил, что после начала специальной военной операции ООН продолжает повторять за Западом обвинения в адрес России, ссылаясь на решения Генассамблеи, консенсуса по которым на заседании достигнуть не удалось.
Небензя также усомнился в способности ООН стать посредником между Россией и Украиной из-за предвзятой позиции организации.
Россия
ООН
Минские соглашения
Реклама
Реклама