Мир 06 декабря 2022, 07:49 Минские соглашения понадобились Украине для укрепления ВСУ Responsible Statecraft: США и ЕС не заставляли Украину выполнять Минские соглашения РИА «Новости»

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Западные страны никогда не принуждали Украину к выполнению Минских соглашений. Киевский режим воспринимал это как возможность укрепить войска, сказал колумнист и историк Тед Снайдер в статье для издания Responsible Statecraft.

Он заметил, что впервые за долгие месяцы президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский сошлись во мнениях — оба сказалии, что Минских соглашений 2015 года больше нет. Тед Снайдер уверен, что конфликт на Украине рано или поздно завершится мирными переговорами, однако заявление украинского президента на G20 отодвинуло этот момент.

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Владимир Зеленский заявил, что новых Минских соглашений не будет и обвинил Россию в том, что она использовала прежние для наращивания своих сил. Однако, по словам колумниста, это делала не российская сторона, а украинская. Это признал, в том числе, в разговоре с пранкерами бывший президент Украины Петр Порошенко. Кроме того, Владимир Зеленский объявил об отказе от Минских соглашений после того, как Владимир Путин признал их несостоявшимися. Их выполнение могло бы предотвратить разрастание конфликта и проведение спецоперации, но ни сам киевский режим, ни управляющие им силы на Западе не захотели их исполнять.

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«Ни США, ни ЕС не оказывали серьезного давления на Киев, чтобы тот выполнил свою часть соглашения», — сказал Теду Снайдеру профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква.

Директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатол Ливен согласился с ним. Он считает, что Запад не сделал ничего, чтобы подтолкнуть Украину к выполнению Минских соглашений.