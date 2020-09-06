Акция оппозиции завершилась в Минске задержаниями

Новую акцию протеста сторонники оппозиции назвали «Марш единства». Они планировали пройти по улицам города к Дворцу независимости, резиденции действующего главы государства Александра Лукашенко. Но проходу помешала выставленная спецтехника силовых структур.

Несколько участников подошли вплотную к оцеплению и начали делать надписи на щитах правоохранителей. В какой-то момент неизвестный распылил слезоточивый газ. Участники акции с затрудненным дыханием отбежали назад. В пресс-службе МВД Белоруссии заявили, что не обладают информацией об использовании спецсредств в отношении участников несанкционированной акции. После распыления газа на месте начались задержания протестующих.

Точное количество число задержанных в пресс-службе МВД пообещали сообщить к понедельнику. По предварительным данным по стране, их число составило несколько сотен. В настоящее время обстановка в Минске спокойная. Скопления больших групп нет. Оцепление снято, колонны специальной техники от Дворца независимости уехала.

«Марш единства» начался в Минске в 14:00 в воскресенье, 6 сентября. В городе закрыли несколько станций метро. Поезда проезжали эти участки без остановок.

Анонс акции в своем видеообращении в минувшую субботу опубликовала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она заявила, что слоганом будет «Один за всех и все за одного». Она призвала всех сограждан выйти на улицу в знак протеста против действующей власти.

Несанкционированные акции протеста в Белоруссии начались в ночь после президентских выборов. По данным ЦИК, на голосовании за действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%. Второе место получила получила Светлана Тихановская с 10,12%.

В первые дни несанкционированный протест перерастал в стычки с сотрудниками правоохранительных органов. Всего травмы получили несколько сотен человек с обеих сторон. По официальной статистике МВД, погибли трое участников несанкционированных акций. Количество задержанных в первые дни составило более 6,7 тысяч человек.