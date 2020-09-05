Минская милиция задержала около 30 участников акций протеста

«Около 30 человек задержаны к настоящему моменту и доставлены в территориальные РУВД», — приводит агентство слова собеседницы.

Ганусевич добавила, что людей задержали за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Они держали негосударственную символику и выкрикивали лозунги, пишет НСН. В акциях протеста в Минске сегодня принимают участие студенты.

Накануне милиция провела задержания в Минском государственном лингвистическом университете. Как сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова, с молодыми людьми будут разбираться по фактам правонарушений, которые выявили раньше.

Сегодня стало известно, что член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова уехала в Польшу. На пресс-конференции в здании польского правительства она рассказала, что не родине ей угрожали длительным арестом.

Несанкционированные акции протеста уже почти месяц проходят в Белоруссии со дня президентских выборов — 9 августа. Они начались после того, как ЦИК объявил о победе действующего главы республики Александра Лукашенко. По данным комиссии, он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.