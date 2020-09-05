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    05 сентября 2020, 18:24

    Минская милиция задержала около 30 участников акций протеста

    Андрей Иванов

    Протестующие снова вышли на улицы Минска в субботу, 5 сентября. Столичная милиция задержала около 30 участников несанкционированных акций. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
    Минская милиция задержала около 30 участников акций протеста

    «Около 30 человек задержаны к настоящему моменту и доставлены в территориальные РУВД», — приводит агентство слова собеседницы.

    Ганусевич добавила, что людей задержали за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Они держали негосударственную символику и выкрикивали лозунги, пишет НСН. В акциях протеста в Минске сегодня принимают участие студенты.

    Накануне милиция провела задержания в Минском государственном лингвистическом университете. Как сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова, с молодыми людьми будут разбираться по фактам правонарушений, которые выявили раньше.

    Сегодня стало известно, что член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова уехала в Польшу. На пресс-конференции в здании польского правительства она рассказала, что не родине ей угрожали длительным арестом.

    Несанкционированные акции протеста уже почти месяц проходят в Белоруссии со дня президентских выборов — 9 августа. Они начались после того, как ЦИК объявил о победе действующего главы республики Александра Лукашенко. По данным комиссии, он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

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