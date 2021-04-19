Минск заявил о готовности быть площадкой для контактной группы по Донбассу

Белоруссия готова и далее предоставлять площадку для работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. С таким заявлением выступил замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Что касается конфликта в Донбассе, мы по-прежнему выражаем уверенность в том, что он может быть разрешен исключительно дипломатическими мерами. Белоруссия не видит альтернативы Минским соглашениям — во всяком случае, других нет. Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы контактной группы, потому что видеоформат превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление», — приводит ТАСС слова Арчакова.

Он подчеркнул, что Минск придерживается «мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий».

Арчаков также отметил, что со стороны Украины звучат в последнее время некорректные высказывания.

«Хочу выразить такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться», — сказал он.

Арчаков также добавил, что «никогда не поверит, что украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза от движения колонны бронетанковой техники».

Украина пойдет на компромисс с Россией только при одном условии. Его озвучил глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.