Минск заявил о готовности развивать сотрудничество с НАТО

«Что касается проведения совместных учений с НАТО, то речь идет не о подготовке, а о переговорном процессе», — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что Белоруссия «заинтересована в поддержании и развитии диалога с НАТО», сообщил портал «Утро.ру».

«Это естественно, учитывая тот факт, что альянс является военно-политическим актором мирового уровня», — подчеркнули в белорусском оборонном ведомстве.

В Минске подчеркнули, что значительная часть государственной границы отделяет Белоруссию от государств-членов НАТО, и это требуется учитывать.

«Мы должны поддерживать этот диалог, по меньшей мере для снятия напряженности и для обеспечения прозрачности тех процессов, которые сегодня происходят в рамках последовательной милитаризации европейского региона», — пояснили в Министерстве обороны республики.

Также в военном ведомстве отметили, что альянс до сих пор блокирует вступление в силу соглашения о безопасности между Белоруссией и НАТО. Сам договор при этом подписали еще в 1995 году.