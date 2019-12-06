Минск заявил, что хочет покупать российский газ по ценам Смоленской области

В Белоруссии надеются, что заплатят за газ из России по тарифам, действующим на территории Смоленской области. К цене ближайшего к республике региона РФ в Минске рассчитывают прибавить только стоимость транспортировки.

Позицию белорусской стороны озвучил премьер-министр Сергей Румас, которого процитировало агентство БЕЛТА.

«Это цена ближайшего от нас региона РФ, Смоленской области, плюс расходы на транспортировку», — уточнил Румас.

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Он добавил, что вопрос о том, с какого именно года будет взят тариф по Смоленскому региону, требует обсуждения.

По словам главы белорусского правительства, у субъектов хозяйствования должны быть равные условия, в том числе и касательно цен на энергоносители. В этом, подчеркнул Румас, и состоит цель интеграции.

В проекте бюджета Белоруссии на 2020 год цена на российский газ для страны заложена на уровне текущего года.