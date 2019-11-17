Минск в декабре назовет сумму компенсаций за загрязнение «Дружбы»

Белоруссия предложила России по-человечески договориться о поставках нефти Подробнее

«Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы», — заявил Ляшенко.

Белорусский премьер добавил, что в начале декабря будет понятно, какое оборудование НПЗ и в какой степени пострадало.

Только после этого сумму представят российской стороне.Собеседник также сообщил, что после ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба» Белоруссия в полной мере восстановила экспорт нефти.

Нефть с повышенным содержанием хлоридов попала в «Дружбу» в начале апреля 2019 года. Транзит российского топлива в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу после этого приостановили.

Из-за грязной нефти в магистральном трубопроводе восемь хранилищ оказались непригодными для дальнейшего использования. В ходе расследования данного инцидента выяснилось, что нефть загрязнили. По данному факту возбудили уголовные дела. Несколько фигурантов отправили под домашний арест и под подписку о невыезде.