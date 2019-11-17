  • Минск в декабре назовет сумму компенсаций за загрязнение «Дружбы»

    17 ноября 2019, 15:36

    Андрей Иванов

    Белорусские власти назовут точную сумму ущерба из-за грязной нефти в трубопроводе «Дружба» после окончания ремонта на Мозырском НПЗ. Как рассказал порталу БелТА заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко, ремонтные работы на нефтеперерабатывающем заводе уже на финальной стадии.
    Минск в декабре назовет сумму компенсаций за загрязнение «Дружбы»

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    «Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы», — заявил Ляшенко.

    Белорусский премьер добавил, что в начале декабря будет понятно, какое оборудование НПЗ и в какой степени пострадало.

    Только после этого сумму представят российской стороне.Собеседник также сообщил, что после ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба» Белоруссия в полной мере восстановила экспорт нефти.

    Нефть с повышенным содержанием хлоридов попала в «Дружбу» в начале апреля 2019 года. Транзит российского топлива в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу после этого приостановили.

    Из-за грязной нефти в магистральном трубопроводе восемь хранилищ оказались непригодными для дальнейшего использования. В ходе расследования данного инцидента выяснилось, что нефть загрязнили. По данному факту возбудили уголовные дела. Несколько фигурантов отправили под домашний арест и под подписку о невыезде.