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    30 июля 2020, 18:37

    Минск усилил контроль на белорусско-российской границе

    Анастасия Кременчугская

    Пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие границы и пограничный режим. Такая мера принята после задержания россиян, которых считают бойцами иностранной частной военной компании. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежное издание.

    Отмечается, что правоохранители готовы «противодействовать противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, которые несут угрозу пограничной безопасности».

    Также говорится об усилении контроля за границей с Украиной.

    Новости SMI.FM