Минск расширил санкции против представителей ЕС

«Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и, естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка», — обратил внимание министр.

Отмечается, что Минск расширил список лиц из стран-членов ЕС, которые не смогут попасть на территорию Белоруссии и Союзного государства с РФ.