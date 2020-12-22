Минск расширил санкции против представителей ЕС
Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей заявил о расширении пакета ограничительных мер в ответ на третий список европейских санкций. Об этом сообщил «Взгляд» со ссылкой на сайт белорусского МИД.
«Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и, естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка», — обратил внимание министр.
Отмечается, что Минск расширил список лиц из стран-членов ЕС, которые не смогут попасть на территорию Белоруссии и Союзного государства с РФ.