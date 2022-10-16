Названо число отправленных в Белорусиию российских военных | 360°

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Названо число отправленных в Белорусиию российских военных

МО Белоруссии: в состав региональной группировки войск войдут менее 9 тысяч военных РФ

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Общая численность российской части региональной группировки Союзного государства составит чуть менее девяти тысяч человек. Об этом сообщил в Twitter начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

«Общая численность составит чуть менее девяти тысяч человек», — написал он.

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По словам Ревенко, первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав белорусско-российской региональной группировки войск уже начали прибывать в Беларусь. Начальник департамента международного военного сотрудничества отметил, что передислокация займет несколько дней.

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Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о разворачивании совместной региональной группировки войск. Этот шаг необходим для защиты белорусского государства, ведь действия Украины могут нести для него угрозу.

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