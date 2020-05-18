Минск проводит переговоры о привлечении трех млрд долларов внешних ресурсов

Отмечается, что Белоруссия надеется на привлечение внешних ресурсов, дабы поддержать экономику в условиях финансовой рецессии, вызванной пандемией коронавируса.

По данным издания, Минск проводит переговоры со многими финансовыми институтами в мире о привлечении денежных ресурсов. В частности, речь идет о Европейском банке реконструкции и развития, Всемирном банке и Международном валютном фонде.