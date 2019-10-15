Минск опроверг сообщения о задержании Анны Богачевой

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсомнт опровергла Анны Богачевой в Минске по запросу США. Она подчеркнула, что его не было и россиянке в Белоруссии ничего не грозит.

Минск назвал вбросом информацию о задержании россиянки по запросу США Подробнее

Она сообщила Telegram-каналу «Подъем», новость о задержании является абсолютно недостоверной информацией.

«Интерпретаций этого события уже появляется множество — и у нас в стране, и тем более за пределами. Поэтому в очередной раз заявляю: задержание не проводилось по запросу США — задержания не было вообще! Это абсолютно точная информация. Так что приезжайте в Беларусь и никого не бойтесь!» — подчеркнула Эйсмонт.

Однако ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщала о задержании Богачевой в одном из отелей Минска.

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил «Интерфаксу», что Богачева и ее муж сейчас летят в Россию. Связи с ними пока нет, так как они торопятся попасть в «безопасное место».