Минск опроверг слухи о создании учебного центра НАТО
Оборонное ведомство Белоруссии опровергло информацию о том, что на территории республики будет создан учебный центр Североатлантического Альянса. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу министерства.
В Минобороны Белоруссии заверили, что информация о ведущихся переговорах о создании учебного центра НАТО не соответствуют действительности.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что оборонное ведомство республики ведет переговоры о размещении на своей территории учебного центра военного блока в рамках программы «Партнерство ради мира».
Первого февраля госсекретарь США Майк Помпео посетил с официальным визитом Минск. По итогам переговоров глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что Штаты и Белоруссия достигли понимания в сотрудничестве по многим сферам.