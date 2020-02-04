Минск опроверг слухи о создании учебного центра НАТО

В Минобороны Белоруссии заверили, что информация о ведущихся переговорах о создании учебного центра НАТО не соответствуют действительности.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что оборонное ведомство республики ведет переговоры о размещении на своей территории учебного центра военного блока в рамках программы «Партнерство ради мира».

Первого февраля госсекретарь США Майк Помпео посетил с официальным визитом Минск. По итогам переговоров глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что Штаты и Белоруссия достигли понимания в сотрудничестве по многим сферам.