Минск окропили святой водой от коронавируса

Белоруссия вновь отличилась от других стран в борьбе с коронавирусом. Чтобы обезопасить жителей Минска от заражения, город решили окропить с неба святой водой.

Молебен для защиты столицы провел предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Павел. Он облетел со святынями весь город. Фото путешествия над Минском на вертолете появилось на сайте БПЦ. Воздушный крестный ход завершился молитвой.

Во время богослужения митрополит Павел призвал не паниковать, разумно оценивать ситуацию и молиться. «Призываю всех поразмышлять о том, как мы относимся к происходящим ныне событиям. Паника, вызванная распространением коронавируса, притупляет разум», — сказал владыка.

Как рассказали в пресс-службе БПЦ, инициаторами молебна стали сами жители, которые обратились к пастырю и попросили провести богослужение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране не так уж плоха. Закрытие границ глава государства назвал «несусветной глупостью». Чтобы защититься от коронавируса, Лукашенко советует выпивать по 50 граммов водки.

Сейчас в Белоруссии зафиксировано 76 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Тем не менее, все, кто возвращается из этой страны в Россию, обязаны сидеть дома на карантине в течение двух недель.