Минск назвал вбросом информацию о задержании россиянки по запросу США

«Никто никого экстрадировать не будет, потому что никто никого не задерживал! Увидев эти вбросы в интернете и после получив ряд запросов по этому поводу, мы конечно же, в свою очередь запросили информацию во всех белорусских профильных структурах (МВД и т. д.), которые потенциально могли участвовать в данных процессах, и получили однозначные отрицательные ответы. Поэтому повторюсь: распространенные в интернете сведения не соответствую действительности, это абсолютно точно. Фамилия российской гражданки Богачевой у нас присутствуют исключительно в базах данных», — сообщила Эйсмонт.

Также она заявила, что Александр Лукашенко «категорически негативно» относится к вмешательству США в дела других стран и навязыванию им своей воли.

«Что же касается Беларуси — поверьте, россияне приезжали, приезжают и будут приезжать к нам абсолютно спокойно, несмотря на то, что пишут в интернете», — заверила пресс-секретарь.