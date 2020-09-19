Минск назвал участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС вмешательством в дела Белоруссии

«Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути, ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам», — заявил Глаз.

Он интересуется, зачем тогда вообще проводить президентские выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях человека. А затем Европа могла бы делать вид, что выстраивает с ним отношения.

По словам Глаза, после таких шагов «никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси».

Минск уже донес свою точку зрения до представителя ЕС в Минске и до соответствующих лиц в Брюсселе.

Тихановская выступит на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 21 сентября.

Ранее Тихановская заявила, что международное сообщество должно вмешаться в дела Белоруссии. Она считает, что в республику нужно привезти спецдокладчика ООН по вопросу о правах человека.

Тихановская пообещала Лукашенко «гарантии безопасности», если он «уйдет мирно и по-человечески». В Сети негативно отреагировали на данное заявление, написало РИА ФАН.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. На них победил действующий глава республики Александр Лукашенко — 80,1% голосов.