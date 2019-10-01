Минск назвал бессмысленным размещение у себя военной базы РФ

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей объяснил, почему Минск не хочет размещать военно-воздушную базу России на территории страны. В этом нет никакого смысла — ни практического, ни политического, ни военного.

Свое мнение белорусский министр иностранных дел высказал в интервью сайту РБК. Он подчеркнул, что с развитием технологий базы РФ в Белоруссии уже не так актуальны. Кроме того, их наличие вряд ли поможет укрепить стабильность в регионе и обеспечить его безопасность.

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Макей обратил внимание на тот факт, что Минск решил отказаться от размещения российской базы, не находясь под влиянием извне. Смысл здесь, сказал глава МИД Белоруссии, заключается в защите национальных интересов.

Вероятность появления авиабазы России на белорусской территории уже не раз обсуждалась средствами массовой информации. И Минск, и Москва заявляли, что такая возможность обеими сторонами рассматривается.

Отказ Белоруссии размещать базу в российском МИД охарактеризовали как неприятный эпизод. Несмотря на этот факт в Белоруссии настроены на союзническое взаимодействие с Россией.

На белорусской территории, напомнило РИА «Новости», находится одна из уникальных в мире радиолокационных станций «Волга». Она предназначена для дальнего обнаружения пуска баллистических ракет.

Большая часть российских военных баз, расположенных за границей, размещены в бывших республиках СССР, в том числе Армении, Казахстане и Киргизии.