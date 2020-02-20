Минск надеется на дружбу с Москвой
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отправил письмо российскому коллеге Михаилу Мишустину. Он сообщил, что Минск надеется на хорошие дружеские отношения с Москвой. Об этом сообщила «Газета.ru».
Ранее десять белорусских граждан были эвакуированы из китайской провинции Хубэй, где распространился коронавирус. Россия направила туда спецрейс Минобороны. Румас поблагодарил премьер-министра РФ. Кроме того белорусский премьер крайне признателен Мишустину за размещение жителей республики в Тюменской области.