Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян

Минск намерен сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных в Белоруссии россиян. Зеленский в разговоре с Лукашенко попросил выдать граждан России Украине, так как киевские власти подозревают их в терроризме.

«Александр Лукашенко отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», — приводит президентская пресс-служба слова белорусского лидера Александра Лукашенко во время телефонного разговора с руководителем Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский ранее заявил, что задержанные в Белоруссии россияне — это «боевики, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе».

На днях в Белоруссии арестовали более трех десятков россиян. Минск подозревает их причастности к ЧВК «Вагнер» и планировании в республике массовых беспорядков. Лукашенко назвал «враньем» и «легендой» сообщение, что граждане России летели транзитом в Стамбул.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание сограждан в Белоруссии спектаклем и заявила, что Москва не даст их в обиду.