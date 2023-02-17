Мир 17 февраля 2023, 19:17 «Минск-2» уже провалили. Небензя усомнился в способности ООН стать посредником по Украине Небензя усомнился, что ООН сможет быть посредником по Украине РИА «Новости»

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ООН с самого начала спецоперации повторяет следом за Западом обвинения в адрес России, заявил постпред РФ при международной организации Василий Небензя. По его мнению, такая позиция ставит под вопрос возможность участия структуры в качестве посредника в украинском конфликте, сообщил ТАСС.

«Как вы думаете, с учетом того, что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству? Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому?» — поинтересовался Небензя.

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Он напомнил, что Совбез ООН не справился со своей прямой обязанностью в ситуации с «Минском-2» — организация не смогла поддержать мир и безопасность.

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«Минский процесс провалился, став очевидной неудачей Совета безопасности ООН», — подчеркнул постпред.

Небензя добавил, что Россию такая ситуация крайне разочаровывает, так как авторитет СБ ООН оказался подорван. Он также напомнил о том, что западные страны в это время, по сути, держали камень за пазухой, используя Минские договоренности для того, чтобы Украина готовилась к конфликту с российской стороной.