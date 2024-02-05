Мир 05 февраля 2024, 13:22 Минсельхоз США назвал своим преимуществом проблемы с экспортом в Сербию из соседних стран

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Министерство сельского хозяйства США опубликовало доклад, в котором назвало своим преимуществом тот факт, что из-за ситуации на Украине другие страны испытывают сложности с поставками продуктов в Сербию. Об этом сообщил RT.

Министерство выпустило рекомендацию для своих производителей по выходу на сербский рынок. В докладе также назвали предполагаемые сложности, с которыми могут столкнуться поставщики, а также выгоду, которую они получат.

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«Американским экспортерам продуктов питания следует наладить деловые отношения с надежными и эффективными импортерами и дистрибьюторами», — дали рекомендацию в Минсельхозе.

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