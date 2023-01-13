Мир 13 января 2023, 17:32 Минсельхоз Германии предложил узаконить поиск еды в мусорных баках

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В настоящее время в Германии поиск еды в мусорных баках приравнивается к уголовной статье «Воровство», но Минсельхоз и Минюст страны предложили разрешить такой способ добычи продуктов. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на издание Sabah.

Представители министерств, выступившие с инициативой декриминализировать копание в мусорных контейнерах, считают, что это поможет решить проблему расточительства. Кроме того глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир заявил, что людям могут разрешить проникать на частную собственность, чтобы порыться в баке.

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Среди противников инициативы оказались консервативная оппозиция ФРГ и представители пищевой отрасли. По их мнению, такой шаг не только не решит проблему расточительства, но и нарушит право людей на частную собственность.

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