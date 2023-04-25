Мир 25 апреля 2023, 23:40 Минобразования Украины заявило о нехватке около $219 млн в госбюджете на зарплаты учителям Минобразования Украины: в госбюджете не хватает около $219 млн на зарплаты учителям Pxhere

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В государственном бюджете Украины не хватает средств на зарплату учителям на текущий год. Как заметил руководитель Министерства образования и науки страны Оксен Лисовой, недостает более восьми миллиардов гривен (около 219 миллионов долларов). Его слова привел ТАСС.

«Дефицит государственной субвенции на зарплату учителям сегодня составляет более восьми миллиардов гривен. И эти деньги тоже нужно найти, потому что приостановлены выплаты надбавок из-за введения военного положения», — отметил Лисовой.

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Уже третий год подряд объем государственных расходов на образование на Украине сокращается, следует из данных информационно-аналитического портала «Укрдурдом». В этом году он составляет 87,5 миллиарда гривен, что равноценно 2,39 миллиарда долларов. Этот показатель меньше прошлогоднего — 97 миллиардов гривен. Также отмечается, что на образование в госбюджет 2021 года заложили 108 миллиардов гривен (2,95 миллиарда долларов).

Ранее депутат Рады Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в многомиллионных хищениях средств из бюджета. Политик Владимир Олейник рассказал «360», что глава украинского государства действительно зарабатывает на конфликте, причем не забывает делиться с западными партнерами.