Мир 07 апреля 2023, 15:24 Минобороны заявило об искусственном поддержании пандемии COVID-19 Минобороны заявило об искусственном поддержании пандемии COVID-19 РИА «Новости»

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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 искусственно поддерживается вбросами новых штаммов. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, у ряда специалистов есть вопросы о географическом происхождении вариантов COVID-19 и их изменчивости.

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«Создается впечатление, что путем вброса новых усовершенствованных вариантов пандемия подпитывается искусственно», — отметил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ отметил, что с точки зрения военно-биологического применения каждый новый вариант вируса обладал улучшенными свойствами, принося больший ущерб экономике.

Также он добавил, что власти США продолжают привлекать государственные ведомства к реализации военно-биологических программ.

Ранее Кириллов сообщил, что Украина продолжает привлекать специалистов из США для работы в биологических лабораториях.